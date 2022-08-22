На «Авито Работе» появились отзывы сотрудников о работодателях. Мнение о компании могут оставить только те, кто нашел работу в ней через сервис.

О нововведении рассказали в пресс-службе «Авито». Там отметили, что четверть всех вакансий (всего их, по данным сервиса, около 900 тысяч) уже имеют обратную связь от сотрудников компаний.

Отзыв о той или иной компании может оставить только сотрудник, который нашел в ней работу через «Авито Работу» – не важно, бывший он сотрудник или текущий. Отзыв можно оставить по пяти критериям:

«Зарплата как в вакансиях»; «Выплаты без задержек»; «Переработки оплачиваются»; «Нет штрафов»; «Нет взносов».

Управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель подчеркнул, что новая система поможет соискателям принять решение.

«В свою очередь, работодатели получат дополнительный стимул вести себя добросовестно со своим персоналом», – отметил Кумпель.

Платформа добавила возможность фильтровать работодателей по наличию отзывов.

По собственным данным, на «Авито Работе» размещены около 900 тысяч вакансий и 2,6 млн резюме. Всего на платформе зарегистрированы 1,6 млн работодателей. Вакансии на «Авито» ежемесячно просматривают 20,5 млн человек.

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