На «Авито Работе» появились отзывы сотрудников о работодателях. Мнение о компании могут оставить только те, кто нашел работу в ней через сервис.
О нововведении рассказали в пресс-службе «Авито». Там отметили, что четверть всех вакансий (всего их, по данным сервиса, около 900 тысяч) уже имеют обратную связь от сотрудников компаний.
Отзыв о той или иной компании может оставить только сотрудник, который нашел в ней работу через «Авито Работу» – не важно, бывший он сотрудник или текущий. Отзыв можно оставить по пяти критериям:
- «Зарплата как в вакансиях»;
- «Выплаты без задержек»;
- «Переработки оплачиваются»;
- «Нет штрафов»;
- «Нет взносов».
Управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель подчеркнул, что новая система поможет соискателям принять решение.
«В свою очередь, работодатели получат дополнительный стимул вести себя добросовестно со своим персоналом», – отметил Кумпель.
Платформа добавила возможность фильтровать работодателей по наличию отзывов.
По собственным данным, на «Авито Работе» размещены около 900 тысяч вакансий и 2,6 млн резюме. Всего на платформе зарегистрированы 1,6 млн работодателей. Вакансии на «Авито» ежемесячно просматривают 20,5 млн человек.
Фото на обложке: Primakov /
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