«ВкусВилл» запустил бесплатную доставку в поселки и на дачи

«ВкусВилл» начал доставлять продукты в поселки, отели, санатории и на дачи. Доставка бесплатная и работает в 280 населенных пунктах России.

О запуске загородной доставки продуктов RB рассказали в пресс-службе «ВкусВилла».

Доставка заработала в 280 населенных пунктах в разных регионах – к ней подключили агломерацию 30 городов России. В зону доставки входят пункты в удаленности от города до 55 км, даже маленькие с населением менее 850 человек.

Заказы собирают в дарксторах и магазинах сети, после чего доставляют покупателю. Услуга бесплатна, но возможны ограничения на минимальную сумму заказа, которая рассчитывается индивидуально для каждого региона.

Узнать, доставляет ли «ВкусВилл» заказы в конкретный населенный пункт, можно в приложении сети магазинов в разделе «Доставка».

Собственная служба доставки «ВкусВилл» работает с 2019 года во всех городах присутствия сети. По собственным данным на март текущего года, «ВкусВилл» располагает более чем 115 дарксторами для сборки клиентских заказов.

Фото на обложке: пресс-служба "ВкусВилл"