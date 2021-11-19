Рынок российской наружной рекламы с начала года вырос до 27 млрд рублей

Российский рынок наружной рекламы в январе-сентябре вырос на 7% по сравнению с тем же периодом 2019 года — до 27–27,4 млрд рублей. Это лучший результат с 2015 года.

За это время рынок рекламы во всех каналах ее распространения вырос до 394–396 млрд рублей, сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование АКАР.

Большая часть от этой суммы пришлась на сегмент интернет-рекламы — его объем эксперты оценили в 214-216 млрд рублей при росте на четверть по отношению и к 2019-2020 годам.

Доходы телевидения за девять месяцев составили 133–134 млрд рублей, рост показателя – на 11% к тому же периоду 2019 года и на 20% – к январю – сентябрю 2020 года, следует из данных АКАР.

Реклама на радио и печатных изданиях показала снижение на 13% (до 9,6–9,7 млрд рублей) и 47% (до 5,6–5,7 млрд рублей) по отношению к девяти месяцам 2019 года.

Вице-президент АКАР Сергей Веселов отметил, что после тяжелого прошлого года российская рекламная индустрия не только восстановилась, но и, продолжая уверенный рост, вышла на новые максимальные объемы за всю свою историю.

Он утверждает, что рост наружной рекламы стал возможен благодаря развитию диджитальной рекламы. Цифровая реклама, по словам Сергея Веселова, уже почти в полтора раза увеличила объем привлеченных рекламных бюджетов, а традиционные билборды пока все еще в значительном минусе.

По словам Веселова, наружная реклама в отличие от остальных подсегментов out-of-home рекламы уже сейчас заметно превысила допандемийный уровень.

С 2015 года рынок наружной рекламы стагнировал. Выручка по итогам девяти месяцев каждого года не превышала 24–26 млрд рублей, а в прошлом году все опустилось на уровень в 18-19 млрд рублей.

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