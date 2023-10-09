Американская компания Hines выставила на продажу аутлеты «Белая дача» и «Пулково»

Американская Hines выставила на продажу одни из крупнейших своих активов в России. Компания ищет покупателей на аутлеты «Белая дача» в Подмосковье и «Пулково» в Петербурге. Потенциальных претендентов на покупку Hines не раскрывает.
Инвестиционная компания Hines решила продать свои активы в России. На продажу выставлены аутлеты «Белая Дача» в Московской области и «Пулково» в Петербурге, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.
По информации издания, американская компания находится в стадии рассмотрения заявок от потенциальных покупателей. При этом претендентов на покупку компания не раскрывает. В Hines процесс выхода из российских активов назвали сложным.
Hines открыла первый аутлет в Московской области в 2012 году, в 2015 году состоялся запуск первой очереди аутлета «Пулково» в Петербурге.
По данным Hines, активы компании в России насчитывают восемь объектов недвижимости. В начале 2023 года Hines перестала владеть долей в торговом центре «Метрополис» в Москве. Несколько лет назад Hines продала складской комплекс в Подмосковье и бизнес-центр в Москве.
Фото на обложке: netsuthep /
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