Американская компания Hines выставила на продажу аутлеты «Белая дача» и «Пулково»

Американская Hines выставила на продажу одни из крупнейших своих активов в России. Компания ищет покупателей на аутлеты «Белая дача» в Подмосковье и «Пулково» в Петербурге. Потенциальных претендентов на покупку Hines не раскрывает.

Инвестиционная компания Hines решила продать свои активы в России. На продажу выставлены аутлеты «Белая Дача» в Московской области и «Пулково» в Петербурге, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

По информации издания, американская компания находится в стадии рассмотрения заявок от потенциальных покупателей. При этом претендентов на покупку компания не раскрывает. В Hines процесс выхода из российских активов назвали сложным.

Hines открыла первый аутлет в Московской области в 2012 году, в 2015 году состоялся запуск первой очереди аутлета «Пулково» в Петербурге.

По данным Hines, активы компании в России насчитывают восемь объектов недвижимости. В начале 2023 года Hines перестала владеть долей в торговом центре «Метрополис» в Москве. Несколько лет назад Hines продала складской комплекс в Подмосковье и бизнес-центр в Москве.

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