Компании-аутсорсеры учетных функций нарастили выручку на 13% в 2024 году

Выручка крупнейших компаний, которые на аутсорсе занимаются кадровым, бухгалтерским, налоговым и финансовым учетом, а также закупками и отчетностью, выросла в 2024 году на 13%, до 20,9 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании агентства Smart Ranking, на которое ссылается Forbes.

Первую строчку занял Центр корпоративных решений, нарастивший выручку до 5,1 млрд рублей (+8% год к году). Компания оказывает услуги по аутсорсингу учетных функций крупному и среднему бизнесу. Затем следует «Северсталь — Центр Единого Сервиса», заработавшая 3,4 млрд рублей (+5%). На третьем месте — компания «Мое дело», специализирующаяся на бухгалтерском обслуживании и управленческом учете. В 2024 году ее выручка выросла на 32% и превысила 2 млрд рублей.

Среди драйверов рынка оказался дефицит бухгалтеров, сообщил Forbes основатель Telegram-канала «Переводчик с бухгалтерского» Алексей Иванов. По его словам, многие компании часто даже не рассматривают вариант инхаус-бухгалтерии. Причем раньше бизнес чаще передавал на аутсорсинг только бухгалтерию, а сейчас востребованы пакетные предложения, в которые входят кадровый учет, юридическое сопровождение и финансовый консалтинг, отметил Иванов.

Старший менеджер по продукту InsightChat, Tiburon Research Дарья Малышева заявляла RB.RU, что 45% компаний не планируют расширение, но ряд предпринимателей готов привлекать новых специалистов и переходить на аутсорсинговые сервисы. Компания сделала такой вывод, опросив 164 представителя микро- и малого бизнеса осенью 2024 года.

По словам Малышевой, компании видят в аутсорсинге возможность освободить время для стратегического планирования и инноваций, а также улучшить качество обслуживания клиентов. Но при этом опрошенные скорее склонны «отдавать и делегировать не самые ответственные задачи, максимально оставляя все в своих руках и руках штатных сотрудников», говорила эксперт.

В 2024 году предприятия, работающие в сфере аутсорсинговых услуг для бизнеса, лидировали по количеству суммарных регистраций индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Если в 2023 году в этом сегменте появились более 11 тыс. новых компаний, то в 2024-м — уже более 19 тыс. (рост на 62,76%), согласно данным «Контур.Фокуса».

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