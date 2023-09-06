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40% компаний постоянно сталкивались с трудностями при поиске сотрудников на подработку — исследование

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

50% российских компаний искали сотрудников на аутсорс, 40% постоянно сталкиваются с трудностями: мало откликов, долго закрывали вакансию, много требований от соискателей и др. Об этом говорится в исследовании сервисов «Работа.ру» и «Подработка», с результатами ознакомился RB.RU.

40% компаний постоянно сталкивались с трудностями при поиске сотрудников на подработку — исследование

37% HR-специалистов признались, что у них иногда были проблемы с поиском сотрудников на подработку. У 23% респондентов никогда не было проблем.

4% респондентов уверены, что на рынке мало площадок для размещения вакансий. Еще столько же компаний отмечают проблемы с оплатой работы.

В исследовании приняли участие более 360 компаний из всех регионов России, опрос проводился в августе 2023 года.

Фото на обложке: Unsplash

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