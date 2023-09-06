50% российских компаний искали сотрудников на аутсорс, 40% постоянно сталкиваются с трудностями: мало откликов, долго закрывали вакансию, много требований от соискателей и др. Об этом говорится в исследовании сервисов «Работа.ру» и «Подработка», с результатами ознакомился RB.RU.

40% компаний постоянно сталкивались с трудностями при поиске сотрудников на подработку — исследование