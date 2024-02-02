Основатель Dodo Brands Федор Овчинников стал соучредителем сервиса доставки еды «Повар на связи». По данным ЕГРЮЛ, предпринимателю принадлежит 5% в капитале компании. «Повар на связи» предлагает блюда по авторским рецептам от проверенных компаний поваров.

Основатель Dodo Brands Федор Овчинников вошел в капитал сервиса доставки еды «Повар на связи». По данным ЕГРЮЛ, предпринимателю принадлежит 5% в компании.

Помимо Овчинникова, в капитал ООО «Повар на связи» вошли еще шесть участников. Большинству из них принадлежит по 1% в компании.

Представитель «Повара на связи» сообщил, что в состав учредителей вошли частные инвесторы, Федор Овчинников участвовал в раунде как бизнес-ангел. Инвестиции были привлечены в seed-раунде по оценке компании в 150 млн рублей.

ООО «Повар на связи» учреждено в Тюмени и работает с 2013 года. Его основным учредителем с долей 82% является Владислав Джурович.

По информации с сайта «Повар на связи», компания предлагает блюда по авторским рецептам от проверенных компанией поваров. Сервис работает на доставку и самовывоз.

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