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Основатель Dodo Brands Федор Овчинников стал соучредителем сервиса доставки еды «Повар на связи»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Основатель Dodo Brands Федор Овчинников стал соучредителем сервиса доставки еды «Повар на связи». По данным ЕГРЮЛ, предпринимателю принадлежит 5% в капитале компании. «Повар на связи» предлагает блюда по авторским рецептам от проверенных компаний поваров.

Основатель Dodo Brands Федор Овчинников стал соучредителем сервиса доставки еды «Повар на связи»

Основатель Dodo Brands Федор Овчинников вошел в капитал сервиса доставки еды «Повар на связи». По данным ЕГРЮЛ, предпринимателю принадлежит 5% в компании.

Помимо Овчинникова, в капитал ООО «Повар на связи» вошли еще шесть участников. Большинству из них принадлежит по 1% в компании.

Представитель «Повара на связи» сообщил, что в состав учредителей вошли частные инвесторы, Федор Овчинников участвовал в раунде как бизнес-ангел. Инвестиции были привлечены в seed-раунде по оценке компании в 150 млн рублей.

ООО «Повар на связи» учреждено в Тюмени и работает с 2013 года. Его основным учредителем с долей 82% является Владислав Джурович.

По информации с сайта «Повар на связи», компания предлагает блюда по авторским рецептам от проверенных компанией поваров. Сервис работает на доставку и самовывоз. 

Фото на обложке: New Africa / Shutterstock

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