Криптостартап Overnight основателя Mach49 Vostok Максима Ермилова привлек первые $850 тысяч

Криптовалютный стартап Overnight основателя и бывшего партнера Mach49 Vostok Максима Ермилова привлек первые инвестиции в размере $850 тысяч. Компания создала доходный стейблкоин USD+. Средства планируют направить на расширение штата сотрудников.

Overnight привлек $850 тысяч в pre-seed раунде инвестиций, рассказал RB основатель стартапа Максим Ермилов. Это первые привлеченные компанией средства.

Лид-инвестором раунда выступил Hack VC, в нем также участвовали FJ Labs, сооснователь Polygon Сандип Найвал, сооснователь Coinlist Брайан Туберген, основатель Messari Райан Селкис, партнер Mach49 Пол Холланд.

Overnight планирует направить средства на расширение удаленной команды разработки, а также найм маркетинговой команды в Швейцарии, уточнил Максим Ермилов.

Стартап разрабатывает доходный стейблкоин USD+, обеспеченный консервативным портфелем DeFi и ориентированный на максимальную ликвидность и избежание потерь даже на горизонте одного дня. По запросу владельца токен USD+ может быть обменян на USDC, который позиционируется как обеспеченный актив с резервом в виде краткосрочных казначейских облигаций США и фиатных валют.

Максим Ермилов является основателем восточной ветки бизнес-инкубатора Mach49. В 2020 году инкубатор приобрела Next 15 Communications Group. Ермилов вышел из проекта и основал Overnight.

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