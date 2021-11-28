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Россияне считают профессию политика самой переоцененной — исследование

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Аналитики сайта по поиску работы SuperJob провели опрос среди россиян с целью узнать, доход представителей каких профессий они считают неоправданно высоким. Почти четверть (22%) жителей России считают самыми переоцененными политиков и депутатов.

Россияне считают профессию политика самой переоцененной — исследование

Второе место заняли представители схожих профессий — чиновники и госслужащие. 14% респондентов считают, что их уровень дохода неоправданно высок.

9% опрошенных считают, что директорам и руководителям переплачивают. При этом мужчины придерживаются такого мнения почти вдвое чаще, чем женщины — 11% против 6%.

По 4% участников опроса на тему самых переоцененных профессий отдали свои голоса футболистам, IT-специалистам, менеджерам, артистам и блогерам.

Среди других профессий с неоправданно высокими доходами назывались юристы, банкиры, курьеры, коучи, парикмахеры, психологи, нефтяники, стоматологи и прочие — 16%. 

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Фото: Suvorov_Alex / Shutterstock

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