Россияне считают профессию политика самой переоцененной — исследование

Аналитики сайта по поиску работы SuperJob провели опрос среди россиян с целью узнать, доход представителей каких профессий они считают неоправданно высоким. Почти четверть (22%) жителей России считают самыми переоцененными политиков и депутатов.

Второе место заняли представители схожих профессий — чиновники и госслужащие. 14% респондентов считают, что их уровень дохода неоправданно высок.

9% опрошенных считают, что директорам и руководителям переплачивают. При этом мужчины придерживаются такого мнения почти вдвое чаще, чем женщины — 11% против 6%.

По 4% участников опроса на тему самых переоцененных профессий отдали свои голоса футболистам, IT-специалистам, менеджерам, артистам и блогерам.

Среди других профессий с неоправданно высокими доходами назывались юристы, банкиры, курьеры, коучи, парикмахеры, психологи, нефтяники, стоматологи и прочие — 16%.