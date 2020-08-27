Самозанятые россияне смогут открыть собственные магазины на AliExpress

AliExpress предоставит самозанятым россиянам возможность открывать собственные магазины на площадке маркетплейса. Об этом говорится в сообщении компании.

Для самозанятых физических лиц в 75 регионах страны действует специальный льготный налоговый режим. Открыть торговую точку AliExpress смогут жители любого из этих регионов.

Законодательство России запрещает самозанятым заниматься перепродажей товаров, но разрешает торговать продукцией собственного производства, в том числе через маркетплейсы.

Для регистрации на AliExpress самозанятым потребуется ввести ИНН и контактные данные. Новые продавцы смогут воспользоваться доставкой через «Почту России» или компании «Цайняо» (входит в Alibaba Group).

Для самозанятых продавцов действуют специальные льготы от маркетплейса: 0% комиссии на первые 100 товаров (включая расходы площадки на проведение онлайн-оплаты), субсидии на услуги логистики компании «Цайняо» в размере 60 рублей на каждую доставку, рекламное размещение у блогеров и партнеров площадки в рамках аффилиатной программы с комиссией от 3%.

Самозанятым также будут доступны те же функции управления магазином, что и крупным производителям: возможность оформить магазин по своему вкусу, управлять заказами, анализировать продажи магазина и категории в целом в личном кабинете продавца.

По данным Минэкономразвития на конец июля, более 850 тысяч человек с 2019 года зарегистрировались в России как самозанятые.

Фото: Unsplash