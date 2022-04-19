Ozon запустил соцсеть с монетизацией контента и блогерами внутри своего приложения

Ozon запустил собственную внутреннюю соцсеть с элементами магазина. В ней можно зарабатывать монетизацией контента и нативной блогерской рекламой.
О запуске раздела «Моменты» RB рассказал представитель Ozon.
«Моменты» представляют собой ленту контента, объединяющую функции социальной сети и магазина. Покупатели и продавцы могут публиковать фото и видео, рассказывая о чем угодно – товарах, путешествиях, впечатлениях. Публикациям можно ставить лайки, на любимых авторов можно подписаться.
Монетизация контента станет доступна с добавлением в видео ссылки на товары, которые продаются на маркетплейсе. В Ozon уточнили, что в будущем появятся другие варианты монетизации. Блогеры и авторы могут рассчитывать на доход до 80 тысяч рублей в месяц на первоначальном этапе.
Блогеры, предварительно подавшие заявку в Ozon, будут подключены к монетизации уже в апреле. Летом текущего года зарабатывать на публикации контента смогут все пользователи, уточнили в Ozon.
«Для расчета вознаграждения за контент Ozon планирует измерять разные показатели вовлеченности, такие как досматриваемость, конверсия в покупку и количество просмотров», – рассказали в компании.
Раздел «Моменты» уже доступен в нескольких регионах России. Вскоре он появится в приложениях всех пользователей платформы.
Фото на обложке: Oxana A /
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