Ozon запустил AI-генератор фотографий одежды на виртуальной модели

Маркетплейс Ozon начал тестировать AI-инструмент для создания изображения одежды на виртуальной модели, сообщили в пресс-службе. Продавцу достаточно загрузить фото той или иной вещи, а сервис покажет, как она будет выглядеть на человеке.
Как говорят в компании, новый инструмент упростит процесс создания контента и поможет сократить расходы на его подготовку.
На начальном этапе инструмент работает бесплатно. Пока идет тестирование, опция доступна только части продавцов и лишь на некоторые подкатегории одежды. После завершения тестирования инструментом смогут пользоваться все партнеры маркетплейса.
Как работает новый AI-генератор Ozon
Продавцу потребуется войти AI-генератор и загрузить фото вещи на однородном фоне. После этого сервис выдаст готовые фото одежды на виртуальной модели, а продавец сможет загрузить их в карточку товара
Ранее Ozon внедрил инструмент на основа машинного обучения, которые позволяет генерировать видеообложки.
Фото на обложке: AntonSAN /
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