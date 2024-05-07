Ozon запустил AI-генератор фотографий одежды на виртуальной модели

Маркетплейс Ozon начал тестировать AI-инструмент для создания изображения одежды на виртуальной модели, сообщили в пресс-службе. Продавцу достаточно загрузить фото той или иной вещи, а сервис покажет, как она будет выглядеть на человеке.

Как говорят в компании, новый инструмент упростит процесс создания контента и поможет сократить расходы на его подготовку.

На начальном этапе инструмент работает бесплатно. Пока идет тестирование, опция доступна только части продавцов и лишь на некоторые подкатегории одежды. После завершения тестирования инструментом смогут пользоваться все партнеры маркетплейса.

Как работает новый AI-генератор Ozon

Продавцу потребуется войти AI-генератор и загрузить фото вещи на однородном фоне. После этого сервис выдаст готовые фото одежды на виртуальной модели, а продавец сможет загрузить их в карточку товара

Ранее Ozon внедрил инструмент на основа машинного обучения, которые позволяет генерировать видеообложки.

Фото на обложке: AntonSAN / Shutterstock