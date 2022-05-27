Выручка Ozon за первый квартал увеличилась на 90%

Интернет-магазин Ozon опубликовал финансовую отчетность за первый квартал. Общая выручка маркетплейса выросла на 90% год к году и достигла 63,6 млрд рублей. Это произошло благодаря росту общего объема оборота товаров, выручки от реализации услуг на фоне повышения комиссий на маркетплейсе и доходов от рекламы. Об этом говорится в отчете Ozon, с которым ознакомился RB.RU.

В первом квартале оборот от продаж Ozon вырос до 177,5 млрд рублей по сравнению с 74,2 млрд рублей в прошлом году. Валовая прибыль увеличилась до 30,7 млрд рублей. Количество продавцов выросло почти в 3,5 раза и составило более 120 тыс. человек.



Компания потерпела убытки на 19 млн рублей. Затраты на продажи и маркетинг и выросли вдвое — до 7,5 млрд рублей. Расходы на технологии контент увеличились втрое, до 5,3 млрд рублей.

За три месяца с начала года маркетплейс заработал на рекламе 3,6 млрд рублей, год назад показатель составлял 1,4 млрд рублей.

Рост рекламных доходов платформа объяснила развитием и ростом популярности рекламных услуг. «Ozon расширил ассортимент рекламных инструментов для своих продавцов, в результате чего продавцы стали значительно активнее использовать рекламные инструменты», — отметили в компании.

Маркетплейс продолжит улучшать рекламную платформу: для продавцов увеличили количество рекламных мест, а для внешних рекламодателей предоставил возможность размещать рекламу на маркетплейсе. Ozon также обновил инструмент «Реклама товаров в поиске», благодаря этому показатель кликабельности карточек товаров вырос более чем в 1,5 раза, при этом снизив рекламные расходы продавцов почти в 1,7 раз.

Ozon 27 мая предупредил о риске дефолта по облигациям к 14 июня. Маркетплейс пойдет на этот шаг, если не сумеет провести выплаты держателям бондов, воспользовавшимся правом требования их досрочного погашения.

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