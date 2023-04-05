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Ozon закрывает сервис с продажей б/у и уцененных товаров от физлиц

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Ozon с 13 апреля закрывает сервис с продажей уцененных и бывших в употреблении товаров от физлиц. «Объявления» проработали меньше года в тестовом режиме в нескольких регионах России.

Ozon закрывает сервис с продажей б/у и уцененных товаров от физлиц

Маркетплейс Ozon объявил о закрытии с 13 апреля сервиса «Объявления». В нем зарегистрированные на платформе продавцы и физические лица могли продавать б/у, уцененные и новые товары.

В Ozon рассказали, что работавшие над сервисом команды будут заниматься развитием других проектов, в том числе платформы для собственной доставки товаров продавцами.

«Это поможет привлечь на платформу больше предпринимателей и расширить ассортимент», – сообщили в Ozon.

«Объявления» проработали восемь месяцев в тестовом режиме в Ростовской, Воронежской областях и Ставропольском крае. Сервисом воспользовались до 60% аудитории, пользователи разместили объявления о продаже 145 тыс. товаров, сообщили в Ozon.

Фото на обложке: Ozon

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