Ozon закрывает сервис с продажей б/у и уцененных товаров от физлиц

Ozon с 13 апреля закрывает сервис с продажей уцененных и бывших в употреблении товаров от физлиц. «Объявления» проработали меньше года в тестовом режиме в нескольких регионах России.

Маркетплейс Ozon объявил о закрытии с 13 апреля сервиса «Объявления». В нем зарегистрированные на платформе продавцы и физические лица могли продавать б/у, уцененные и новые товары.

В Ozon рассказали, что работавшие над сервисом команды будут заниматься развитием других проектов, в том числе платформы для собственной доставки товаров продавцами.

«Это поможет привлечь на платформу больше предпринимателей и расширить ассортимент», – сообщили в Ozon.

«Объявления» проработали восемь месяцев в тестовом режиме в Ростовской, Воронежской областях и Ставропольском крае. Сервисом воспользовались до 60% аудитории, пользователи разместили объявления о продаже 145 тыс. товаров, сообщили в Ozon.

Фото на обложке: Ozon