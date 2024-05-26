Ozon и таможенно-логистический терминал (ТЛТ) «Каникурган» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере перевозок между Россией и Китаем. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Ozon подписал соглашение о перевозке товаров из Китая через Амурскую область