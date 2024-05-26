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Ozon подписал соглашение о перевозке товаров из Китая через Амурскую область

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Ozon и таможенно-логистический терминал (ТЛТ) «Каникурган» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере перевозок между Россией и Китаем. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Ozon подписал соглашение о перевозке товаров из Китая через Амурскую область

В Telegram-канале правительства региона отмечается, что партнерство позволит увеличить грузопоток и оперативно оформлять экспресс-грузы, которые будут попадать в Россию из Китая через Амурскую область, минуя Владивосток и Хабаровск. В результате этого посылки из Китая будут приходить быстрее.

Стороны намерены совместно развивать российско-китайский рынок грузовых перевозок «для создания эффективных маршрутов на указанном направлении».

Губернатор Амурской области Василий Орлов добавил, что Ozon планирует занять более 2 тыс. кв. м складских территорий в регионе.

Фото: Unsplash

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