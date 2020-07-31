Ozon запустил b2b-кредитование

Маркетплейс Ozon запустил сервис b2b-кредитования — на платформе Ozon.Invest, которая до этого позволяла физлицам инвестировать в бизнес. Об этом Rusbase сообщили представители компании.

Займы на Ozon.Invest предоставляют компании SimpleFinance и «Папа Финанс».

SimpleFinance выдает продавцам Ozon займы до 20 млн рублей от 12,9% годовых на срок до года.

«Папа Финанс» предлагает несколько программ:

займы до 3 млн рублей под 19,9% годовых на срок до года — для предпринимателей, которые продают товары со склада Ozon;

займы до 1,5 млн рублей под 16,9% годовых на срок до полугода — для тех, кто использует свой склад.

Займы выдаются под залог товаров продавца. Доступны и займы без залога:

от SimpleFinance — до 20 млн рублей от 12,9% годовых на срок до 9 месяцев;

от «Папа Финанс» — до 500 тысяч рублей под 16,9% годовых на 4 месяца.

Продавец может подать заявку на финансирование на сайте Ozon.Invest. На принятие решения уходит от пяти часов до двух дней. Подписание договора займа происходит в онлайн-режиме.

SimpleFinance и «Папа Финанс» будут использовать собственный скоринг и аналитику Ozon, которая учитывает выручку, наличие товаров на складах и другие показатели бизнеса заемщиков. При выдаче самых крупных займов SimpleFinance и «Папа Финанс» будут использовать товары заемщика в качестве залога, чтобы снизить риск-составляющую.

По собственным данным компании, до запуска b2b-кредитования платформа Ozon.Invest выдавала в среднем 20 займов в месяц. С появлением нового сервиса площадка рассчитывает увеличить количество выданных займов в два раза. Кроме того, компания планирует добавить новых финансовых партнеров.