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«Ozon Банк» за два месяца привлек 1 млн частных клиентов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

За два месяца с момента запуска «Оzon Банк» привлек 1 млн частных клиентов. До конца года их число может вырасти до 7 млн.

«Ozon Банк» за два месяца привлек 1 млн частных клиентов

Оборот банка по счетам, на которых учитываются деньги на электронных кошельках за декабрь, достиг примерно 500 млн рублей. Средний чек за месяц составил около 1250 рублей, пишет «Коммерсантъ».

Быстрый рост пользователей банка эксперты находят логичным, поскольку в конце прошлого года только активных клиентов у Ozon было более 25 млн.

В будущем, по словам источника, банк планирует запустить платежные карты, привязанные к кошелькам. Физическую карту клиенту доставят вместе с покупкой в пункт выдачи товаров. 

Конкурент Ozon «Wildberries Банк» выбрал иной сценарий развития. В начале года он запустил дебетовую карту для своих клиентов. Результаты проекта компания обещала раскрыть в конце первого квартала. Еще банк объявил о начале кредитования продавцов своего маркетплейса под залог товаров на складах.

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Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock

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