Ozon оспорит включение своего банка в санкционный список США

Ozon оспорит включение «Ozon Банка» (ранее «Оней Банк») в санкционный список США. Ozon купил «Оней Банк» у Совкомбанка, сделка была закрыта в мае 2021 года. Однако Минфин США посчитал, что структура Ozon все еще связана с Совкомбанком, который попал под санкции.

Ozon намерен обратиться в управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США с требованием исключить принадлежащий компании «Ozon Банк» из санкционного списка США, говорится в сообщении, опубликованном на сайте SEC.

24 февраля Минфин США внес «Ozon Банк» в «список граждан особых категорий и запрещенных лиц» как организацию, связанную с Совкомбанком.

Причиной для попадания «Ozon Банка» в санкционный список США могла стать покупка «Оней Банка» (который был переименован в “Ozon Банк”) у Совкомбанка, в отношении которого Штаты ввели санкции из-за военной операции России на Украине.

В Ozon уточнили, что сделка по покупке «Оней Банка» у Совкомбанка была закрыта в мае 2021 года и «Оней Банк» перестал быть аффилированной с Совкомбанком организацией.

«Менеджмент компании придерживается мнения, что ситуация не имеет материального негативного эффекта для бизнеса, исходя из информации, доступной на текущий момент», – подчеркнули в Ozon.

24 февраля США ввели санкции против Совкомбанка, ВТБ, Промсвязьбанка, Новикомбанка, Сбербанка и других компаний финансового сектора.

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