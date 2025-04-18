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Ozon будет выдавать блогерам бонусные баллы за упоминания маркетплейса

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

Ozon запустил специальную программу для блогеров, сообщила компания. Авторы контента будут получать баллы на покупки за посты с упоминанием маркетплейса в соцсетях.

Ozon будет выдавать блогерам бонусные баллы за упоминания маркетплейса
  1. Новости

Для участия необходимо иметь не менее 1000 подписчиков. Программа позволит авторам монетизировать свой контент, а площадке – увеличить аудиторию покупателей.

Блогеры будут получать бонусы за контент о товарах или о самой площадке. Авторы могут делиться своим опытом покупок на маркетплейсе, делать обзоры или просто рассказывать о полезных находках. Контент может быть как текстовый, так и виде роликов.

Размер вознаграждения зависит от аудитории блога. Чем больше подписчиков, тем больше баллов получит автор. Блогеры смогут монетизировать до 3 публикаций в месяц и получить за них до 10 500 баллов. Потратить их можно будет на Ozon при оплате покупок.

Программа продлится с 18 апреля по 30 июня 2025 года. Если инструмент будет пользоваться популярностью у авторов контента, компания продлит и масштабирует проект.

Чтобы присоединиться к программе, блогерам нужно пройти регистрацию на сайте. После этого площадка проверит, соответствует ли канал требованиям и даст возможность отправлять посты через специальную форму.

Фото на обложке: Daenin / Shutterstock / FOTODOM

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