Ozon будет выдавать блогерам бонусные баллы за упоминания маркетплейса
Ozon запустил специальную программу для блогеров, сообщила компания. Авторы контента будут получать баллы на покупки за посты с упоминанием маркетплейса в соцсетях.
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Для участия необходимо иметь не менее 1000 подписчиков. Программа позволит авторам монетизировать свой контент, а площадке – увеличить аудиторию покупателей.
Блогеры будут получать бонусы за контент о товарах или о самой площадке. Авторы могут делиться своим опытом покупок на маркетплейсе, делать обзоры или просто рассказывать о полезных находках. Контент может быть как текстовый, так и виде роликов.
Размер вознаграждения зависит от аудитории блога. Чем больше подписчиков, тем больше баллов получит автор. Блогеры смогут монетизировать до 3 публикаций в месяц и получить за них до 10 500 баллов. Потратить их можно будет на Ozon при оплате покупок.
Программа продлится с 18 апреля по 30 июня 2025 года. Если инструмент будет пользоваться популярностью у авторов контента, компания продлит и масштабирует проект.
Чтобы присоединиться к программе, блогерам нужно пройти регистрацию на сайте. После этого площадка проверит, соответствует ли канал требованиям и даст возможность отправлять посты через специальную форму.
Фото на обложке: Daenin / Shutterstock / FOTODOM
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