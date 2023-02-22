Ozon начислит продавцам «литробонусы» на размещение товаров на складах маркетплейса

Ozon с 15 марта запустит новую мотивационную программу. Продавцам начнут начислять «литробонусы», которые можно потратить на оплату услуг по хранению товаров на складах маркетплейса. Для 40% продавцов расходы по этой статье сократятся в два раза, подсчитали в Ozon.

О запуске программа рассказал представитель Ozon. Бонусы по программе начисляются с 15 февраля, а сама программа заработает 15 марта.

За каждую поставку на склад Ozon продавцы будут получать «литробонусы», которые смогут потратить на оплату хранения товаров на складах маркетплейса. Один бонус равен одному литру товаров с хранением в течение одного дня.

Количество начисляемых бонусов зависит от объема товаров в литрах, умноженных на тридцать. Для складов в Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Хабаровске будет действовать удвоенный коэффициент – Х60.

Также с 15 марта Ozon вводит единый тариф для всех складов на размещение товаров. Услуга будет стоить 15 копеек за один литр товара в день. 40% продавцов смогут сократить расходы на хранение товаров в два раза, сообщили в Ozon.

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