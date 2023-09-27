Маркетплейс Ozon запустил онлайн-продажу автомобилей

Маркетплейс Ozon запустил онлайн-продажи автомобилей на своей площадке. Услуга пока доступна в Москве и Московской области. В компании обещают, что со временем список городов вырастет.

Пока на маркетплейсе доступны лишь автомобили от компании ООО «Деливери кар», онлайн-дилера китайского бренда Chery, узнали «Ведомости».

К приобретению автомобилей онлайн «готовы лишь исключительные люди», говорят продавцы. Выдавать кредиты на покупку автомобилей через свой банк Ozon не планирует.

Три года назад ритейлер уже пытался запустить на площадке категорию «Автомобили», но тогда покупатель мог на маркетплейсе только забронировать машину, оплачивать покупку предстояло у дилера в салоне. Теперь весь процесс происходит онлайн, а договор купли-продажи подписывается при доставке.

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