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Ozon запустил сервис онлайн-объявлений частных лиц

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Маркетплейс Ozon запустил сервис онлайн-объявлений для частных лиц. С 3 августа классифайд доступен в Ростове-на-Дону. В будущем планируется запустить сервис по всей России.

Ozon запустил сервис онлайн-объявлений частных лиц

Сервис «Объявления» работает в качестве раздела на портале маркетплейча. Объявления могут разместить как физлица, так и продавцы Ozon, узнал «Коммерсантъ».

В разделе размещаются изображения реального состояния товара. В общей выдаче объявления будут встраиваться отдельными виджетами.

Доставки пока отсутствует. Инвестиции в проект не раскрываются. Леонид Делицын из «Финама» оценил разработку классифайда в 15–25 млн рублей. 

Специалист считает, что маркетплейсы вынуждено создают таккие же сервисы, как у конкурентов. «У потребителя не должна возникать необходимость отлучиться с маркетплейса за каким-либо товаром или услугой», — отметил он.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock

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