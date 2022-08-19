Ozon запустил сервис онлайн-объявлений частных лиц

Маркетплейс Ozon запустил сервис онлайн-объявлений для частных лиц. С 3 августа классифайд доступен в Ростове-на-Дону. В будущем планируется запустить сервис по всей России.
Сервис «Объявления» работает в качестве раздела на портале маркетплейча. Объявления могут разместить как физлица, так и продавцы Ozon, узнал «Коммерсантъ».
В разделе размещаются изображения реального состояния товара. В общей выдаче объявления будут встраиваться отдельными виджетами.
Доставки пока отсутствует. Инвестиции в проект не раскрываются. Леонид Делицын из «Финама» оценил разработку классифайда в 15–25 млн рублей.
Специалист считает, что маркетплейсы вынуждено создают таккие же сервисы, как у конкурентов. «У потребителя не должна возникать необходимость отлучиться с маркетплейса за каким-либо товаром или услугой», — отметил он.
Фото на обложке: Sergei Elagin /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Подготовка к продажам на Ozon и Wildberries: какие категории взлетят этой зимой
- 2 Бытовая техника и электроника: что сейчас выгодно продавать на маркетплейсах
- 3 Какие ниши освободились для торговли на российских маркетплейсах из-за ухода зарубежных брендов?
- 4 Пониженная комиссия и бесплатное хранение: как маркетплейсы сейчас поддерживают селлеров
- 5 Ozon объявил о наборе стажеров на программу Ozon Camp
ВОЗМОЖНОСТИ
20 августа 2022
20 августа 2022
22 августа 2022