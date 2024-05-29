Владельцы ПВЗ Ozon в Свердловской области пожаловались на задержку доставки и отток клиентов

В компании признали проблему и сообщили, что сроки доставки придут в норму в течение недели.

Владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Ozon в Cвердловской области пожаловались на срывы сроков доставки товаров, убытки и отток клиентов в другие маркетплейсы. Об этом сообщает Telegram-канал «ПВЗ Новости: ЯМ, Озон, ВБ».

По данным Telegram-канала, у распределительного центра в Кольцово «выстроилась огромная очередь из грузовиков с заказами». Причины задержки водителям не известны. Сообщается, что сутки простоя обходятся водителям в 30–60 тыс. рублей потерь.

При этом владельцы ПВЗ сообщают, что «каждый второй заказ не доставлен вовремя». По итогам мая партнеры маркетплейса фиксируют убытки, из-за переносов сроков доставки наблюдают отток клиентов в другие маркетплейсы.

По данным «ПВЗ Новости: ЯМ, Озон, ВБ», порядка 50 владельцев ПВЗ Ozon в Cвердловской области уже подписали коллективную жалобу в адрес маркетплейса с требованием возмещения убытков.

В пресс-службе Ozon сообщили RB.RU, что знают о проблеме и уже увеличили число работников объекта.

«В течение ближайшей недели сроки доставки заказов придут в норму. Мы сразу же уведомили покупателей о переносах и предложили выбрать новую дату доставки», — пояснил представитель компании.

При этом в Ozon отметили, что оплатят транспортным компаниям-партнерам все время, которое водители находятся в рейсе, включая простои.

Ситуация в Екатеринбурге не связана с проверками надзорных органов, подчеркнули в компании.

«Что касается жалобы владельцев ПВЗ. У Ozon более 1500 партнерских пунктов выдачи заказов в Екатеринбурге и Свердловской области. Сейчас мы видим небольшой спад оборота, но он абсолютно традиционный для мая месяца, в июне он всегда компенсируется ростом покупок», — добавил представитель маркетплейса.

Информация о «каждом втором отмененном заказе» в Ozon назвали «не соответствующей действительности»: «Даже несмотря на сбой в начале месяца, в мае 75% заказов приехали к клиентам вовремя. Обычно это значение находится на уровне 80-85%».

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