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Ozon запустил конкурс для предпринимателей с призовым фондом более 1 млн рублей

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Интернет-магазин Ozon запустил новогодний конкурс «Бизнес мечты сбывается» для предпринимателей. По его результатам будет разыграно более 1 млн рублей на продвижение в интернете и другие призы. Об этом Rusbase сообщил представитель Ozon.

Ozon запустил конкурс для предпринимателей с призовым фондом более 1 млн рублей

Для участия в конкурсе необходимо рассказать о  мечтах и планах развития на площадке Ozon в 2021 году. При этом участвовать может любой предприниматель — независимо от того, является ли он партнером маркетплейса.

«Побороться за приз могут даже продавцы, которые пока не зарегистрированы на Ozon, — площадка поможет запустить первые продажи и компенсирует операционные затраты для старта работы на маркетплейсе», — говорится в сообщении.

Также к участию приглашаются агенты пунктов выдачи заказов Ozon, включая тех, кто только собирается открыть такую точку, и начинающие предприниматели, еще не запустившие свой бизнес.

Условия участия в конкурсе:

  • продолжить фразу «Мечтаю, о том, что в новом году мой бизнес с Ozon Marketplace…»;
  • разместить её в Instagram или Facebook с хэштегом #ozon_бизнесмечты;
  • отметить в публикации аккаунты — @ozonru и @ozon_business в Instagram или @ozonru и @ozoncorp в Facebook;
  • сделать профиль открытым, чтобы пост можно было найти.

Отмечается, что в конкурсе могут принимать участие текстовые истории, видео и фото.

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Конкурс продлится до 10 января 2021 года. Подведение итогов запланировано на 10 февраля. Определять победителей будет жюри из представителей Ozon и известных персон.

В конкурсе будут выбраны 29 победителей, которые получат:

  • 1 место — рекламный пост у блогера, который подходит продавцу по тематике, и 500 тысяч рублей на продвижение;
  • 2 место (2 победителя) — 200 тысяч рублей на продвижение;
  • 3 место (3 победителя)— 100 тысяч рублей на продвижение;
  • 4 место (10 победителей) — 20 тысяч рублей на продвижение, включая рекламный баннер на Ozon.ru и пост в соцсетях маркетплейса;
  • агенты пунктов выдачи заказов получат ценные подарки (3 победителя);
  • авторы ещё 10 интересных историй — по 25 тысяч баллов на покупки на Ozon.

Этим летом маркетплейс запустил акцию «Большое дело за малым бизнесом» в поддержку малого бизнеса в период пандемии. По собственным данным, на конкурс собралось 300 историй. Авторы лучших получили деньги на продвижение в интернете и на Ozon, призовые баллы на покупки на маркетплейсе. Победитель выиграл интеграцию в YouTube-шоу Ильи Варламова.

Фото: NYC Russ / Shutterstock

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