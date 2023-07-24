Ozon трудоустроит более 500 осужденных на своих складах

Ozon запускает социальный проект, благодаря которому более 500 осужденных с мягким режимом отбывания наказания смогут поработать в фулфилмент-центрах маркетплейса. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Проект называется «Ozon без осуждения», участники получат оплачиваемую работу. Так компания хочет помочь осужденным социально адаптироваться и повысить шансы трудоустройства после освобождения. За переработки предусмотрена дополнительная оплата.

Участники проекта будут собирать заказы для клиентов и обрабатывать возвраты на склады. К курьерской доставке и работе в ПВЗ осужденных привлекать не будут. Поучаствовать смогут только те, кто отбывает наказание впервые, причем только в исправительных центрах и колониях поселения.

Перед приемом на работу с каждым кандидатом проводят собеседование. До конца года Ozon привлечет свыше 500 осужденных из разных регионов страны. При этом число таких работников не должно превышать 10% от всех сотрудников склада. Трудоустроить их планируется на объектах в Московской области, Казани и Ростове-на-Дону.

Прошлой осенью компания уже реализовала похожий проект совместно с УФСИН Санкт-Петербурга. Тогда Ozon приобщил несколько десятков осужденных в рамках принудительных работ. Как отмечают в маркетплейсе, проект оказался эффективным.

«С масштабированием проекта мы хотим, чтобы не десятки, а сотни человек смогли получить актуальные и востребованные компетенции в логистике, которые пригодятся им при трудоустройстве в дальнейшем, и протянуть руку помощи тем, кто однажды оступился», — говорит директор по персоналу направления цепочки поставок Наталья Лабуничева.

После освобождения участники проекта смогут продолжить работу на складе.

Фото на обложке: Ozon