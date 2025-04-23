Ozon расширяет сервис доставки личных посылок между пунктами выдачи

Маркетплейс Ozon подключил все пункты выдачи заказов (ПВЗ) к доставке между физлицами. Компания уведомила об этом ПВЗ, пишут «Ведомости. Капитал» со ссылкой на скриншоты с сообщениями об этом.

Отправлять посылки пока может ограниченное число пользователей, получать — любые, говорится в материалах. Представитель Ozon подтвердил запуск пилотного проекта, а также сообщил, что владельцы ПВЗ будут получать дополнительные выплаты за оказание новой услуги.

Отправить можно посылку до 35 кг, по сумме трех измерений не превышающую 200 см (не более 45 см по самой широкой стороне). Перед отправкой сотрудник ПВЗ будет проверять содержимое. В пункте выдаче не примут к отправке опасные предметы, деньги, драгоценности, важные документы, товары, требующие температурного режима, алкоголь и табак.

Пользователи также могу указать ценность товара для увеличения суммы компенсации в случае повреждения. По умолчанию она составляет 3000 руб., при указании ценности — до 25 тыс рублей.

В начале апреля Ozon уже запускал доставку посылок в ПВЗ. Тогда в эксперименте участвовали 20 человек и девять точек выдачи.

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