Ozon запустит личный кабинет разработчика в магазине приложений для продавцов

Разработчики с 17 апреля могут подать заявку на размещение собственного решения в магазине приложений для продавцов Ozon через личный кабинет разработчика, сообщила компания. В интерфейсе будут собраны все инструменты для подключения, настройки, тестирования и публикации приложений для продавцов Ozon.

Новый формат упростит работу с платформой и позволит разработчикам быстро выйти на целевую аудиторию, рассказал Русбейс представитель Ozon. Попасть в магазин могут приложения, которые помогают продавцам решать повседневные задачи — от автоматизации процессов до управления заказами, генерации текстов и других полезных функций, упрощающих рутинную работу.

Разработчики могут представить свои решения более чем 600 тысячам продавцов без дополнительных затрат на рекламу и продвижение. Монетизировать приложения и управлять ими можно будет в одном интерфейсе. Продавцы, в свою очередь, получат готовые инструменты прямо в личном кабинете.

«У нас уже есть успешные примеры интеграций: каждый шестой продавец пользуется хотя бы одним приложением из магазина. Личный кабинет автоматизирует размещение сервисов, – для разработчиков это хорошая возможность предложить свои решения продавцам Ozon», — рассказал технический директор Ozon Антон Степаненко.

Чтобы подать заявку на размещение, нужно войти или зарегистрироваться на сайте Ozon for developers. Добавить свою разработку можно в разделе «Управление приложениями». Первичная модерация заявки займет 7–10 рабочих дней. После ее одобрения в приложение можно добавить медиа-контент (например, логотип) и выбрать систему тарифов.

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