Ozon создаст роботов для сортировки и доставки товаров

Инженеры Ozon займутся разработкой роботов для использования на складах, а также для доставки товаров клиентам. В компании рассчитывают, что это уменьшит «затраты на заказ», увеличит скорость их обработки и повысит продуктивность сотрудников.

Разработкой занимается 40 инженеров во главе с Салижманом Гафуровым. Лаборатория компании располагается на территории особой экономической зоны «Иннополис», Ozon подал заявку на получение статуса ее партнера, сообщил РБК со ссылкой на представителя компании.

По словам технического директора Ozon Антона Степаненко, «разработки в сфере роботизации логистики позволят в перспективе сделать работу цепи поставок гораздо эффективнее и задать стандарты для всего рынка e-commerce». При этом создание собственных решений, по мнению Степаненко, «точно будет дешевле и эффективнее внедрения существующих». «У российской e-commerce много локальной специфики относительно западных игроков. Внутри страны подход к организации логистики и, например, планированию и оснащению фулфилмент-объектов очень отличается даже у схожих по бизнес-моделям игроков рынка. В таких условиях покупка неких готовых решений потребовала бы переработки и адаптации к нашим процессам, что, как показывает практика, процесс ресурсоемкий и с точки зрения денег, и с точки зрения времени», — отметил он.

В Ozon не раскрыли объем инвестиций в лабораторию. Представитель компании лишь пояснил, что роботизация — это часть плана развития логистической инфраструктуры, в которую в 2021 году Ozon вложит около 25 млрд руб.

Ozon — не единственный отечественный маркетплейс, который задумался о внедрении роботизированных технологий. В 2019 году «Яндекс» начал тестировать роботов для перевозки небольших грузов. Сейчас компания использует этих роботов для собственных нужд, а также для доставки продуктов и заказов из ресторанов в некоторых локациях.

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Фото: Gorodenkoff / Shutterstock