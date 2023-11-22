Ozon разработал и внедрил собственное устройство для измерения габаритов товара

Ozon разработал собственное устройство для автоматического измерения габаритов и веса товара в фулфилмент-центрах. Его созданием занимался коллектив Ozon Tech в Иннополисе. Об этом рассказали в пресс-службе маркетплейса.

Устройство работает быстрее зарубежных аналогов, подчеркивают в пресс-службе. Для определения габаритов нужно не более трех секунд. Сейчас компания задействовала уже 20 аппаратов на 16 фулфилментах.

Разработка при вычислении габаритов использует изображение с камер, технологии компьютерного зрения и алгоритмы машинного обучения. Устройство также воссоздает 3D-модель объекта.

Работники измеряют габариты вручную, из-за чего время от времени появляются ошибки. В результате, приходится проводить повторный замер, что замедляет весь рабочий процесс.

В будущем компания планирует оснастить все свои склады такими устройствами. Их внедрение поможет ускорить работу центров и повысить их эффективность.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock