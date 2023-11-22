Ozon разработал и внедрил собственное устройство для измерения габаритов товара

Ozon разработал собственное устройство для автоматического измерения габаритов и веса товара в фулфилмент-центрах. Его созданием занимался коллектив Ozon Tech в Иннополисе. Об этом рассказали в пресс-службе маркетплейса.
Устройство работает быстрее зарубежных аналогов, подчеркивают в пресс-службе. Для определения габаритов нужно не более трех секунд. Сейчас компания задействовала уже 20 аппаратов на 16 фулфилментах.
Разработка при вычислении габаритов использует изображение с камер, технологии компьютерного зрения и алгоритмы машинного обучения. Устройство также воссоздает 3D-модель объекта.
Работники измеряют габариты вручную, из-за чего время от времени появляются ошибки. В результате, приходится проводить повторный замер, что замедляет весь рабочий процесс.
В будущем компания планирует оснастить все свои склады такими устройствами. Их внедрение поможет ускорить работу центров и повысить их эффективность.
Фото на обложке: Sergei Elagin /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Заменить Confluence? Просто!
- 2 Стартует MUIV.LAB 2023: компании с импортозамещающими b2b-решениями смогут масштабироваться и получить инвестиции
- 3 Нужно провести бесшовный ребрендинг и сохранить отношение к компании? Вот как это сделать
- 4 Сколько можно не обновляться — и что произойдет, если бизнесу этого не делать?
- 5 Кафедра менеджмента инноваций НИУ ВШЭ проведет вебинар «Импортозамещение и интеллектуальная собственность»
ВОЗМОЖНОСТИ
23 ноября 2023
24 ноября 2023
24 ноября 2023