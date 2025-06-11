Ozon добавит поиск по картинкам вслед за конкурентами

В описании позиции указано, что специалистам предстоит разрабатывать нейросетевые модели для распознавания изображений и поиска визуально схожих товаров. Однако представители компании пока не подтверждают запуск функции: «Ozon изучает направление поиска по фото и пока не определился с интеграцией».

А что конкуренты? Wildberries внедрил визуальный поиск еще в 2019 году, а в 2024-м обновил технологию, повысив точность в три раза благодаря нейросетям и векторным базам данных, пояснили в компании. Аналогичные функции есть у «Яндекс Маркета», «Мегамаркета» и Lamoda.

Как пользователи ищут товары по фото? Чаще всего по изображениям ищут одежду, обувь, косметику и мебель. В Wildberries и «Яндекс Маркете» отмечают, что некоторые покупатели делают несколько запросов в день. По оценке гендиректора Eshopmedia Зои Андреевой, до 25% пользователей могут активно пользоваться визуальным поиском после его внедрения. Она уточнила, что особенно востребован функционал в сегменте fashion — люди ищут вещи по скриншотам из соцсетей известных людей.

Фото на обложке: Romanchini / Shutterstock / FOTODOM