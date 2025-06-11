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Ozon добавит поиск по картинкам вслед за конкурентами

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Маркетплейс Ozon рассматривает возможность внедрения визуального поиска товаров. Об этом свидетельствует вакансия на рекрутинговых площадках, обратил внимание Shoppers.

Ozon добавит поиск по картинкам вслед за конкурентами
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В описании позиции указано, что специалистам предстоит разрабатывать нейросетевые модели для распознавания изображений и поиска визуально схожих товаров. Однако представители компании пока не подтверждают запуск функции: «Ozon изучает направление поиска по фото и пока не определился с интеграцией».

А что конкуренты? Wildberries внедрил визуальный поиск еще в 2019 году, а в 2024-м обновил технологию, повысив точность в три раза благодаря нейросетям и векторным базам данных, пояснили в компании. Аналогичные функции есть у «Яндекс Маркета», «Мегамаркета» и Lamoda.

Как пользователи ищут товары по фото? Чаще всего по изображениям ищут одежду, обувь, косметику и мебель. В Wildberries и «Яндекс Маркете» отмечают, что некоторые покупатели делают несколько запросов в день. По оценке гендиректора Eshopmedia Зои Андреевой, до 25% пользователей могут активно пользоваться визуальным поиском после его внедрения. Она уточнила, что особенно востребован функционал в сегменте fashion — люди ищут вещи по скриншотам из соцсетей известных людей.

Фото на обложке: Romanchini / Shutterstock / FOTODOM

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