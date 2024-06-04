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Ozon запустит экономный тариф для продажи дешевых товаров

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Ozon запустит экономный тариф для продажи дешевых товаров. Отправлять покупателям такие товары будут при достижении определенного количества заказов. Комиссию за продажу снизят, тариф на логистику установят в размере от 12 рублей.

Ozon запустит экономный тариф для продажи дешевых товаров

Ozon анонсировал запуск нового тарифа «Эконом» для продажи товаров стоимостью до 500 рублей. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса. 

Комиссия за продажу для продавца по новому тарифу составит до 5%, логистика обойдется от 12 рублей за единицу товара. Подходящие для тарифа товары будут представлены на отдельной витрине. 

В рамках тарифа товары будут отправлять покупателям тогда, когда наберется определенное количество заказов. На складе Ozon товары будут храниться партией, штучно их будут распределять на следующих этапах логистики.

Ozon начнет тестировать тариф на группе продавцов в конце июня 2024 года, полноценный запуск состоится в конце лета.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock

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