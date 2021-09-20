Сервис быстрой доставки Ozon Express откроет дарксторы для товаров предпринимателей

Сервис быстрой доставки Ozon Express откроет свои дарксторы для товаров предпринимателей, которые работают по модели маркетплейса, сообщила пресс-служба компании. Чтобы попасть на витрину Ozon Express, они будут участвовать в аукционах.

Маркетплейс Ozon даст предпринимателям возможность продавать товары через сервис Ozon Express. Для этого продавцы будут участвовать в аукционах на поставки в дарксторы. Оттуда сам Ozon доставит товары клиентам за час или в удобные временные интервалы.

Ozon стал первым российским маркетплейсом, который открыл свои дарксторы для продавцов.

Для участия в аукционе Ozon будет выбирать товары с высокой оборачиваемостью, которые клиентам важно получать ультрабыстро. В условиях аукциона будет отражаться объем поставки, цена товара для покупателя, комиссия за продажу и адрес даркстора, на который нужно будет поставлять товары.

В торгах победит продавец, предложивший качественный товар по наиболее привлекательной цене для клиента. Среди категорий товаров, актуальных для срочной доставки — товары для красоты и здоровья, электроника, товары для дома, для мам и детей.

Механизм аукционов станет доступен всем продавцам Ozon в октябре 2021 года — соответствующий раздел появится в личном кабинете.

Вместимость дарксторов Ozon Express включает до 30 тыс. товарных наименований. Ассортимент сервиса отличается от ассортимента других e-grocery проектов, так как кроме продуктов питания, клиентам Ozon Express доступна электроника, товары для мам и детей, косметика, книги, автотовары и даже лекарства.

Ожидается, что появление товаров продавцов на витрине Ozon Express дополнит ассортимент сервиса необычными, но востребованными позициями.

«Продавцы давно просили открыть для них витрину Ozon Express, ведь товары многих подходят для быстрой доставки. Сам Ozon всегда стремится дать клиентам разнообразный ассортимент товаров в любом канале, в том числе на Ozon Express. Механизм аукционов позволяет решить обе эти задачи в условиях ограниченной вместимости дарксторов», — сообщила директор Ozon Елена Шульгина.

С полноценным запуском механизма аукционов для Ozon Express у продавцов Ozon будет уже пять способов доставки товаров. Помимо продаж со складов Ozon (FBO) и со склада продавца (FBS), в этом году на площадке появилась модель доставки силами продавца (real FBS), а также экспресс-доставка силами предпринимателей (real FBS Express).

Последняя модель актуальна, например, для доставки живых цветов, шаров и других «срочных» категорий.

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