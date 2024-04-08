Производитель дженериков «Озон фармацевтика» может провести IPO осенью 2024 года

Российский производитель лекарственных средств-дженериков «Озон фармацевтика» рассматривает возможность провести IPO осенью 2024 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Компания способна привлечь более 10 млрд рублей. Публичное размещение акций компании вернет фармацевтическую отрасль на Мосбиржу, отмечают собеседники издания.

В «Озон фармацевтика» постоянно изучают различные варианты дальнейшего роста бизнеса, в том числе на рынках акционерного капитала. Если компания решит проводить IPO, то обязательно объявит об этом, сообщил главный исполнительный директор «Озон фармацевтики» Андрей Горшков.

«Озон фармацевтика» основана в 2001 году в Жигулевске Самарской области. Компания не имеет отношения к маркетплейсу Ozon. По собственным данным производителя, его портфель включает в себя 421 наименование аналогов патентованных готовых лекарственных средств, то есть дженериков.

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