Ozon обновил программу развития франшизы. Среди нововведений – фиксированная выплата для пунктов выдачи заказов, которые открылись недавно и пока не получили высокий трафик клиентов.

О новых условиях сотрудничества Ozon с партнерами RB.RU рассказал представитель маркетплейса.

Пункты выдачи заказов (ПВЗ), которые открылись с 1 января 2023 года, в период «раскрутки» будут получать от Ozon фиксированную ежемесячную выплату. Она может достигать 130 тысяч рублей в зависимости от региона, в котором открыт ПВЗ. То же касается действующих пунктов, открытых не позднее 6 месяцев назад.

Данное условие «справедливо учитывает широкую географию сети и разную стоимость затрат на содержание пункта в небольших и крупных городах», сообщили в Ozon. Владельцы ПВЗ на прежних условиях продолжат получать выплату в зависимости от оборота пункта.

Ozon упростит требования к помещениям для ПВЗ и будет рассматривать больше потенциально подходящих для открытия ПВЗ помещений, которые находятся в удобной близости к клиенту, а также разрешит открыть ПВЗ ближе друг к другу. Прежние условия в виде брендирования пункта выдачи, оборудования в нем примерочной и опции принятия заказов у продавцов остаются в силе.

В Ozon отметили, что за третий квартал текущего года клиенты маркетплейса оформили в пункты выдачи 91 млн заказов, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. 80% клиентов маркетплейса считают пункт выдачи ключевым каналом доставки, а более 50% продавцов предпочитают отгружать товары через ПВЗ, рассказали в Ozon.

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