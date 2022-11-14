Ozon оказался самой популярной франшизой в России — Forbes

С начала 2022 года рынок франчайзинга в России показал рост, несмотря на начавшийся кризис, сообщает Forbes. Самой востребованной франшизой среди предпринимателей является Ozon. Под его вывеской в период с января по сентябрь заработало 2650 пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

В минувшем 2021 году оборот рынка вырос до 2,4 трлн рублей, то есть на 15%. На сегодняшний день в стране ведут деятельность 3095 брендов франшиз. Самой популярной среди предпринимателей является Ozon. Вторую строчку занимает розничная продуктовая сеть «Авокадо», в 2022 году открылись 1230 новых точек.

Наименее востребованной стала франшиза разработчика электронных карт 2GIS, за первые девять месяцев под брендом компании не открылся ни один партнерский бизнес.

По словам главы Franshiza.ru Анны Рождественской, геополитическая ситуация влияет на рынок франчайзинга прямым образом. В марте, когда зарубежные страны начали вводить санкции, а компании — уходить из России, участники рынка заняли выжидательную позицию и не рисковали инвестировать в новые проекты. Тогда интерес к покупке франшизы снизился на 30%.

Летом, когда российскому бизнесу пришлось адаптироваться к новым условиям, рынок снова начал набирать обороты. Однако объявление в конце сентября частичной мобилизации вновь замедлилj темпы. После указа президента о yfxfkt призывf большая часть переговоров с новыми партнерами была приостановлена, отмечает Рождественская. Таким образом, около 70% запланированных сделок не было реализовано.

«Большой проблемой стал выезд из России активного населения в возрасте 25-45 лет — по сути, это целевое ядро покупателей франшиз», — объясняет эксперт.

Сильнее всего кризис отразился на среднем ценовом сегменте, где стоимость франшизы варьируется от 1 до 5 млн рублей. В текущем году некоторые сети нацелились на экспансию в маленькие населенные пункты. Лидером в этой области стал Ozon, который начал открывать пункты с ПВЗ партнеров в деревнях и селах с населением от 3500 человек.

Ozon также попал в ежегодный рейтинг Forbes, в котором представлены наиболее выгодные для инвестиций франшизы.

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