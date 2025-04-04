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Ozon fresh начал страховать жизнь и здоровье своих курьеров

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская
Сервис доставки продуктов питания Ozon fresh начал бесплатно страховать жизнь и здоровье своих пеших и велокурьеров из регионов присутствия, сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса. Программа разработана «Ozon Страхованием» при партнерстве «Ренессанс страхования» и распространяется на 6 тыс. курьеров.
Ozon fresh начал страховать жизнь и здоровье своих курьеров
  1. Новости

«Ozon fresh начал страховать жизнь и здоровье своих пеших и велокурьеров во всех регионах присутствия компании. Теперь они застрахованы от временной утраты работоспособности из-за болезни, а также рисков при несчастном случае в ходе доставки — от телесных повреждений до более серьезных последствий», — рассказали в компании, уточнив, что максимальная сумма ущерба по страховке составляет 500 тыс. рублей.

  • Ozon fresh присутствует в девяти регионах России и доставляет продукты питания и товары первой необходимости в более чем четыре тыс. населенных пунктов России. В прошлом году сервис открыл более ста новых дарксторов.
  • Ранее Ozon запустил тестирование доставки личных посылок между пунктами выдачи заказов (ПВЗ). Пока проект находится на ранней стадии — в нем участвуют 20 человек и девять ПВЗ.

Фото на обложке: Galina-Photo / Shutterstock / FOTODOM

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