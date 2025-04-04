Ozon fresh начал страховать жизнь и здоровье своих курьеров

«Ozon fresh начал страховать жизнь и здоровье своих пеших и велокурьеров во всех регионах присутствия компании. Теперь они застрахованы от временной утраты работоспособности из-за болезни, а также рисков при несчастном случае в ходе доставки — от телесных повреждений до более серьезных последствий», — рассказали в компании, уточнив, что максимальная сумма ущерба по страховке составляет 500 тыс. рублей.

Ozon fresh присутствует в девяти регионах России и доставляет продукты питания и товары первой необходимости в более чем четыре тыс. населенных пунктов России. В прошлом году сервис открыл более ста новых дарксторов.

Ранее Ozon запустил тестирование доставки личных посылок между пунктами выдачи заказов (ПВЗ). Пока проект находится на ранней стадии — в нем участвуют 20 человек и девять ПВЗ.

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