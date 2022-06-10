Ozon прекратил развитие сегмента 15-минутной доставки Ozon Fresh

Ozon на неопределенный срок остановил развитие сегмента 15-минутной доставки ограниченного круга товаров Ozon Fresh, который запустил в ноябре прошлого года. Пилот показал, что клиентам не так важна очень быстрая доставка, чем широкий ассортимент.

Товары для fresh-доставки в течение 15 минут выходили из минидарксторов маркетплейса. Для такого типа доставки был доступен ограниченный круг товаров – около 2,5 тысяч наименований. Развитие именно этого сегмента Ozon решил прекратить, сообщил RB представитель Ozon.

Ozon сделает ставку на развитие больших дарксторов (25 тысяч наименований товаров). Именно в них руководство компании видит свое конкурентное преимущество. Расширение ассортимента будет в приоритете у компании в ближайшее время. Фокус сделают на товарах под собственной торговой маркой и продуктами мелких продавцов.

«Сейчас доля товаров продавцов составляет порядка 10%, в этом году она вырастет до 30% и более. Мы открыты к сотрудничеству и в этом году будем активно привлекать небольших фермеров и локальных производителей из всех регионов страны», – рассказала директор Ozon Fresh Елена Шульгина.

Также в компании отметили, что экономическая эффективность больших дарксторов выше, что вкупе с большим интересом клиентов к широкому ассортименту делает этот формат приоритетным для развития.

Ozon Fresh с 15-минутной доставкой из минидарксторов в рамках пилота был запущен в ноябре 2021 года в двух городах. Представитель Ozon уточнил, что за время пилотирования доставкой удалось охватить 50% Москвы и 15% Петербурга.

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