Ozon fresh запустит доставку горячих блюд под брендом Hot & Fresh

Компания хочет получить права на бренд по классам МКТУ 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43. Это позволит ей заниматься производством и доставкой напитков и готовых блюд.

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В пресс-службе Ozon fresh заявили, что торговая марка необходима для запуска новой линейки готовой еды.

«Мы постоянно расширяем ассортимент вкусной готовой еды от собственного бренда сервиса Ozon fresh. Этой осенью к запуску готовится новая линейка продукции, она будет содержать популярные блюда, которые можно будет заказать горячими прямо ко столу. Пока ассортимент и география запуска еще в разработке, мы обязательно поделимся деталями ближе к тому моменту, когда товары станут доступными клиентам», — рассказали в пресс-службе.

Ozon fresh работает в сегменте e-grocery, это сервис доставки продуктов, электроники, товаров для животных и много другого. Через сервис можно заказать продукцию пекарен, молочных ферм, фрукты и овощи, мясо и рыбу. Сервис собирает заказы и отправляет их курьерами к покупателям. Ozon fresh, работающий по модели маркетплейса, также выпускает товары и под собственным брендом.

По итогам 2024 года у Ozon fresh число лояльных клиентов выросло на 58%, количество дарксторов достигло 110, доставка осуществляется в 4 тыс. поселений.

«С момента создания сервиса мы кратно растем каждый год. В последний год сильно увеличили число курьеров и дарксторов, и мы подключаем новые и новые пункты выдачи заказов Ozon к доставке наших товаров. А еще продолжаем развивать ассортимент качественных и по-настоящему вкусных продуктов, включая готовую еду и продукты как с рынка», — рассказывала в интервью Русбейс директор по коммерции и развитию бизнеса Ozon fresh Арина Князева в октябре 2024 года.

По словам Князевой, в 2025 году Ozon fresh будет расширять ассортимент, добавлять собственные торговые марки и торговые марки партнеров, расширять географию присутствия.

По данным «Т-Кассы», число пользователей сервисов e-grocery в 2024 году росло в среднем на 7% в месяц. С октября 2020 по октябрь 2024 их количество увеличилось в 4 раза. Россияне заказывают продукты с доставкой на дом чаще, чем до пандемии, но на меньшую сумму. В октябре 2024 года средний чек заказа снизился по сравнению с показателем октября 2020 года на 18%, а количество транзакций выросло в пять раз.

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