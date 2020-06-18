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Ozon запустил сервис по сборке мебели

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Онлайн-ритейлер Ozon в пилотном режиме запустил сервис по сборке мебели. На этапе теста сервис сборки доступен для 12 тысяч наименований крупногабаритной и мелкогабаритной мебели, в том числе детской. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Ozon.

Ozon запустил сервис по сборке мебели

Покупая мебель на Ozon, можно заказать услугу по сборке. Стоимость сборки начинается от 1000 рублей и зависит от типа мебели и числа дополнительных услуг (например, монтажа). Услуга оплачивается на месте по факту выполнения работ наличными или по карте.

Чтобы воспользоваться услугой, пользователю после оформления заказа нужно заполнить небольшую форму и указать предпочтительные дату и время сборки. Затем с клиентом свяжется специалист для подтверждения приезда мастера и расчета стоимости услуги.

Пока сервис сборки мебели доступен для жителей Москвы и 15 городов Московской области.

Партнером Ozon стала компания «Дамтранс», работающая на рынке сервисных услуг и сборки мебели. Она сотрудничает с крупнейшими мебельными компаниями России, заявили в пресс-службе онлайн-ритейлера.

Ozon выступает витриной и соединяет клиентов с поставщиком услуги, а «Дамтранс» берет на себя исполнение заказов.

Напомним, продажи мебели были запущены на Ozon чуть больше года назад.

Фото: StockSnap / Pixabay

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