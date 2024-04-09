Ozon в IV квартале 2023 года нарастил обороты более чем в два раза

Ozon в IV квартале 2023 года удвоил оборот (GMV), показатель составил 625,7 млрд рублей, говорится в отчетности маркетплейса за 2023 год. Выручка Ozon в 2023 году выросла до 424,2 млрд рублей против 277,1 млрд рублей в 2022 году.

Скорректированная EBITDA в IV квартале составила 0,1 млрд рублей против 3,9 млрд рублей за тот же период годом ранее. Также маркетплейс нарастил выручку в отчетном периоде на 37% год к году, она составила 128 млрд рублей.

Как следует из отчета, рост GMV компания связывает с увеличением числа заказов и среднего объема заказов. В IV квартале их количество выросло до 326,6 млн.

В отчете также указан рост до 46,1 млн числа активных покупателей, он составил 31% в годовом выражении.

Кроме того, доля Ozon в обороте достигла 84,9% против 78,4% за тот же период годом ранее.

Рост выручки в компании объясняют повышением доходов от комиссий на 8%, а также увеличением дохода от рекламы до 25 млрд рублей (в 2,3 раза). В отчете также отмечен рост финансовых сервисов компании в 13 раз, до 6,7 млрд рублей.

Вместе с тем, выросли и операционные расходы компании — на 46%, до 23,5 млрд рублей. Преимущественно это объясняется продвижением Ozon Fintech, Ozon Global и развитием бизнеса в СНГ, а также с ростом продаж и расходов на маркетинг.

В IV квартале компания отразила чистый убыток в размере 18,2 млрд рублей. В IV квартале 2022 года показатель составлял 11,2 млрд рублей.

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock