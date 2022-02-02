Ozon увеличил оборот от продаж более чем в два раза в 2021 году

Оборот от продаж Ozon, включая услуги, вырос на 125% в 2021 году, составив более 445 млрд рублей по сравнению с 197 млрд рублей в 2020 году, говорится в отчетности компании. Маркетплейс превысил свой прогноз по росту оборота на 5%. Количество заказов выросло в три раза, ассортимент — в семь раз.

Количество заказов увеличилось приблизительно на 200% год к году и превысило 220 млн по сравнению с 74 млн заказов годом ранее. Доля маркетплейса в общем обороте в 2021 году составила 65% против 48% в 2020 году. Отмечается, что за 2 года доля продаж продавцов выросла почти в 4 раза, в 2019 году она составляла 17%.

Ассортимент Ozon за год вырос более чем в семь раз и превысил 80 млн товарных наименований против 11 млн в 2020 году. Рост обсуловлен притоком новых продавцов на маркетплейс.

Число активных покупателей выросло более чем на 85% год к году и превысило 25 млн по сравнению с 13,8 млн в 2020 году. Количество новых продавцов за 2021 год выросло на 60 тысяч и по итогам года превысило 90 тысяч.

На 31 декабря 2021 года площадь складских объектов Ozon (фулфилментов, сортировочных центров и дарксторов) выросла до 1 млн кв. м, что почти в 3 раза больше, чем в 2020 году.

Результаты за четвертый квартал 2021 года

В четвертом квартале 2021 года оборот вырос более чем на 130% год к году и превысил 175 млрд рублей против 76 млрд рублей за аналогичный период 2020 года.

Количество заказов в четвертом квартале превысило 90 млн (рост более 200% год к году). Компания преодолела рубеж в более чем 1 млн заказов в день. Уже восемь кварталов подряд рост количества заказов превышает 100%.

В четвертом квартале на каждого пользователя приходилось 8,5 заказов в год — за последние два года частотность заказов увеличилась более чем в два раза.

В четвертом квартале Ozon обеспечил положительный операционный денежный поток. На 31 декабря 2021 года сумма денежных средств на счетах и банковских вкладах компании составила 126 млрд рублей (на 30 сентября 2021 года — 119 млрд рублей).

Прогноз на 2022 год

В 2022 году Ozon ожидает рост оборота на уровне 80% или более. В компании отметили, что прогноз может корректироваться в связи с рисками, среди которых пандемия коронавируса, проблемы с глобальными цепочками поставок, а также политическая и экономическая конъюнктура в России.

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