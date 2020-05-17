Ozon откроет бесплатную школу программирования на Go

Ozon Tech запустит бесплатный курс по разработке на языке программирования Go. Об этом Rusbase рассказали в Ozon.

Занятия начнутся в конце июня и продлятся два месяца. Уроки будут проходить три раза в неделю в онлайн-формате. Курс рассчитан на разработчиков, у которых уже есть опыт написания кода на Python, PHP, Node JS, Java или C#. В процессе обучения они смогут освоить Go на уровне middle-специалиста.

В основе программы — технологический стек и решения, которые в том числе использует Ozon: статическая типизация, асинхронное программирование, многопоточность. Преподаватели курса — разработчики IT-лаборатории Ozon.

Подать заявку можно на сайте школы. Для поступления необходимо решить несколько задач и пройти собеседование. Лучшие выпускники смогут претендовать на работу в Ozon.