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Ozon откроет бесплатную школу программирования на Go

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Ozon Tech запустит бесплатный курс по разработке на языке программирования Go. Об этом Rusbase рассказали в Ozon.

Ozon откроет бесплатную школу программирования на Go

Занятия начнутся в конце июня и продлятся два месяца. Уроки будут проходить три раза в неделю в онлайн-формате. Курс рассчитан на разработчиков, у которых уже есть опыт написания кода на Python, PHP, Node JS, Java или C#. В процессе обучения они смогут освоить Go на уровне middle-специалиста. 

В основе программы — технологический стек и решения, которые в том числе использует Ozon: статическая типизация, асинхронное программирование, многопоточность. Преподаватели курса — разработчики IT-лаборатории Ozon. 

Подать заявку можно на сайте школы. Для поступления необходимо решить несколько задач и пройти собеседование. Лучшие выпускники смогут претендовать на работу в Ozon. 

«Go — один из двух основных языков, на которых написаны системы и сервисы Ozon. Для нас этот язык — разумный компромисс между скоростью разработки и сложностью изучения, размером сообщества разработчиков, зрелостью языка и его производительностью. Ozon ежегодно растет в два раза, а IT-лаборатория — еще быстрее. Нам постоянно нужны специалисты, и мы готовы их обучать», — отметил CTO Ozon Антон Степаненко.
Фото: welcomia / Shutterstock

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