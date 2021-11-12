Ozon запустил управление внешней рекламой Google через личный кабинет продавца

Ozon открыл для продавцов возможность пользоваться рекламными инструментами Google через интерфейс маркетплейса. Предприниматели смогут управлять кампаниями и оплачивать их из средств, полученных от продаж, говорится в сообщении Ozon.

Товары будут продвигаться в блоке «Реклама» на странице результатов поиска Google, в сервисе «Покупки», в поиске по картинкам, на сервисах YouTube, Gmail и сайтах программы Google Search Partner.

Реклама карточек товаров на Ozon в поиске Google

В следующем году, как сообщается, на площадке появится возможность запускать и управлять рекламными кампаниями в Instagram, Facebook, Facebook Messenger.

Закупать внешний трафик и управлять рекламными кампаниями предприниматели будут через привычный личный кабинет продавца на Ozon, таким образом осваивать новые интерфейсы и инструменты не придется.

Инструмент протестировали уже 200 продавцов Ozon, в середине ноября доступ к нему получит новая группа — более 2,5 тыс. партнеров площадки. Это продавцы, которые хранят свои товары на складах Ozon и инвестируют в продвижение в месяц более 15 тысяч рублей. После расширенного теста доступ откроют всем желающим предпринимателям.

С помощью нового интегрированного инструмента Ozon и Google можно запускать внешние рекламные кампании под разные задачи бизнеса — продвижение товаров в регионе, сбыт сезонных товаров или привлечение дополнительной аудитории. Оплата инвентаря (за клики — CPC, cost per click) происходит бесшовно в личном кабинете Ozon, для этого можно использовать деньги, полученные от продажи товаров.

Отчет по кампаниям доступен в личном кабинете продавца. Он позволяет оценить эффективность затрат на клики, показы или долю рекламных расходов, ознакомиться с конверсией продаж.

Вид кампании в личном кабинете

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Фото на обложке: Unsplash