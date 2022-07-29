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Ozon запустил собственную марку одежды Hola

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Онлайн-ритейлер Ozon запустил продажу одежды под собственной торговой маркой Hola. В коллекции базовой одежды сейчас примерно 30 товарных наименований.

Ozon запустил собственную марку одежды Hola

Ассортимент состоит в основном из женской и детской одежды: футболки, лонгсливы, свитшоты, пижамы и школьная форма. К осени каталог обещают расширить головными уборами, платьями для девочек, верхней одеждой, джинсами, толстовками, худи.

По сообщению РБК, одежду для бренда шьют в России, Узбекистане, Китае и Туркменистане. 

В Ozon отметили, что спрос на покупку одежды и обуви онлайн постоянно растет. В компании это объясняют как укоренившейся привычкой покупать вещи на онлайн-площадках, так и массовым уходом зарубежных ритейлеров из России.

Фото на обложке: FiledIMAGE / Shutterstock

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