Ozon запустил экспресс-доставку продуктов для HoReCa

Ozon Express запустил доставку продуктов для кафе и ресторанов. Пока услуга работает в Москве и Твери, а минимальная стоимость заказа — 1 тыс. рублей.

В ассортименте 1 тыс. наименований, в их числе — мясо, рыба, морепродукты, сыры, овощи, фрукты, бакалея, напитки и другое, сообщил «Коммерсантъ».

На следующий год ассортимент планируется расширить до 5 тыс. позиций. Сервис также станет доступным и в других регионах присутствия Ozon Express — ряде городов Подмосковья, Петербурге, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

В Ozon отметили, что экспресс-доставка позволит рестораторам освободить часть площади в заведениях от хранения продуктов.

«Яндекс.Лавка» и «Сбермаркет» уже работают с ресторанами и кафе. Участники рынка сомневаются, что сервисам удастся обеспечить нужный крупным игрокам ассортимент и уровень цен, однако они могут быть востребованы у небольших заведений.

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Фото на обложке: Страница Ozon на Facebook