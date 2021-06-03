Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Ozon и «Почта России» стали партнерами

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Ozon и «Почта России» стали партнерами. Их сотрудничество позволит ускорить доставку и поддержать продавцов маркетплейса, особенно тех, кто работает в отдаленных регионах.

Ozon и «Почта России» стали партнерами

Маркетплейс Ozon и национальный почтовый оператор «Почта России» подписали на Петербургском международном экономическом форуме меморандум о сотрудничестве.

«Мы считаем оптимальным предлагать нашим покупателям и продавцам максимально широкий выбор сервисов, и собственных и партнерских. С “Почтой России” нас связывает многолетнее сотрудничество, и мы рады развивать его», – отметил генеральный директор Ozon Александр Шульгин. 

«Почта России» введет специальные пониженные тарифы для продавцов, чьи товары размещены на витрине маркетплейса, а доставка производится силами сторонних сервисов. Такую механику Ozon реализует с начала 2021 года. Кроме того, для этих продавцов появится отдельная линия поддержки.

«Нам важно поддержать продавцов и создать максимально простые и комфортные условия для сдачи и доставки товаров. Мы надеемся, что меморандум с Ozon не только сделает доставку для продавцов более доступной, но и будет стимулировать российский экспорт», – подчеркнул генеральный директор АО «Почты России» Максим Акимов. 

Онлайн-галерея «Цифровые двойники». Угадай, что изображено на картинах.

Также в рамках сотрудничества курьеры «Почты России» будут доставлять товары Ozon на дом покупателям. 

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Depositphotos.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Власти Москвы подготовили меры по ограничению скорости электросамокатов
  2. 2 Акционеры «Лукойла» создали фонд для инвестиций в перспективные проекты
  3. 3 Как изменились стратегия и операционная деятельность венчурных фондов на фоне пандемии
  4. 4 Силуанов оценил решение Moody's по рейтингу России
  5. 5 В России запустят пилотный проект по онлайн-продаже рецептурных лекарств
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

06 июня 2021

Moscow City Hack

07 июня 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Нижнем Новгороде

07 июня 2021

Definition Hackathon

Все ВОЗМОЖНОСТИ