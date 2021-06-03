Ozon и «Почта России» стали партнерами. Их сотрудничество позволит ускорить доставку и поддержать продавцов маркетплейса, особенно тех, кто работает в отдаленных регионах.

Маркетплейс Ozon и национальный почтовый оператор «Почта России» подписали на Петербургском международном экономическом форуме меморандум о сотрудничестве.

«Мы считаем оптимальным предлагать нашим покупателям и продавцам максимально широкий выбор сервисов, и собственных и партнерских. С “Почтой России” нас связывает многолетнее сотрудничество, и мы рады развивать его», – отметил генеральный директор Ozon Александр Шульгин.

«Почта России» введет специальные пониженные тарифы для продавцов, чьи товары размещены на витрине маркетплейса, а доставка производится силами сторонних сервисов. Такую механику Ozon реализует с начала 2021 года. Кроме того, для этих продавцов появится отдельная линия поддержки.

«Нам важно поддержать продавцов и создать максимально простые и комфортные условия для сдачи и доставки товаров. Мы надеемся, что меморандум с Ozon не только сделает доставку для продавцов более доступной, но и будет стимулировать российский экспорт», – подчеркнул генеральный директор АО «Почты России» Максим Акимов.

Также в рамках сотрудничества курьеры «Почты России» будут доставлять товары Ozon на дом покупателям.

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