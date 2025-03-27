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Ozon запустил страхование пунктов выдачи заказов для любых маркетплейсов

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

«Ozon страхование» запустило страховку для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Воспользоваться ей могут как партнеры Ozon, так и предприниматели, сотрудничающие с другими маркетплейсами, сообщили Русбейс в пресс-службе компании.

Ozon запустил страхование пунктов выдачи заказов для любых маркетплейсов
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Что входит в полис? Владельцы ПВЗ могут застраховать помещение, мебель, технику и внутреннюю отделку от взлома, пожара и потопа. Компания также компенсирует простой на срок до 10 дней. Полис страхования включает защиту от кражи товаров и гражданскую ответственность перед арендодателем и другими третьими лицами.

В разработке страховых программ приняли участие несколько владельцев и управляющих пунктов выдачи — это помогло учесть специфику бизнеса и возникающие форс-мажоры, отметил глава «Ozon страхования» Денис Гаврилов.

Тарифы. Маркетплейс предлагает предпринимателям четыре тарифа с покрытием ущерба до 2,1 млн рублей. Стоимость минимального годового полиса — 9 тыс. рублей. Застраховать можно всю сеть ПВЗ, даже если пункты оформлены на разные юрлица и работают с разными маркетплейсами.

В компании добавили, что полисы разработаны совместно с «Ингосстрахом» и «Зета страхованием». Коммуникацию с клиентами и поддержку ведет только «Ozon страхование».

  • Прошлой осенью Ozon запустил страховой полис для транспортных компаний, которые выполняют заказы через сервис «Вози Ozon». Перевозчики, экспедиторы и перевозчики-экспедиторы могут застраховать свою ответственность как за грузы Ozon, так и за любые другие перевозки.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock / FOTODOM

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