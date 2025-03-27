Ozon запустил страхование пунктов выдачи заказов для любых маркетплейсов
«Ozon страхование» запустило страховку для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Воспользоваться ей могут как партнеры Ozon, так и предприниматели, сотрудничающие с другими маркетплейсами, сообщили Русбейс в пресс-службе компании.
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Что входит в полис? Владельцы ПВЗ могут застраховать помещение, мебель, технику и внутреннюю отделку от взлома, пожара и потопа. Компания также компенсирует простой на срок до 10 дней. Полис страхования включает защиту от кражи товаров и гражданскую ответственность перед арендодателем и другими третьими лицами.
В разработке страховых программ приняли участие несколько владельцев и управляющих пунктов выдачи — это помогло учесть специфику бизнеса и возникающие форс-мажоры, отметил глава «Ozon страхования» Денис Гаврилов.
Тарифы. Маркетплейс предлагает предпринимателям четыре тарифа с покрытием ущерба до 2,1 млн рублей. Стоимость минимального годового полиса — 9 тыс. рублей. Застраховать можно всю сеть ПВЗ, даже если пункты оформлены на разные юрлица и работают с разными маркетплейсами.
В компании добавили, что полисы разработаны совместно с «Ингосстрахом» и «Зета страхованием». Коммуникацию с клиентами и поддержку ведет только «Ozon страхование».
- Прошлой осенью Ozon запустил страховой полис для транспортных компаний, которые выполняют заказы через сервис «Вози Ozon». Перевозчики, экспедиторы и перевозчики-экспедиторы могут застраховать свою ответственность как за грузы Ozon, так и за любые другие перевозки.
Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock / FOTODOM
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