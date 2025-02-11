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Ozon начал выдавать ипотеку на коммерческую недвижимость

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

Ozon начал выдавать ипотеку на покупку коммерческой недвижимости. Кредит могут взять как партнеры Ozon, так и другие юрлица и индивидуальные предприниматели, говорится в сообщении на сайте маркетплейса.

Ozon начал выдавать ипотеку на коммерческую недвижимость
  1. Новости

В ипотеку на срок до 15 лет можно купить любое коммерческое помещение на первичном или вторичном рынках. Сумма кредита составляет от 1 млн до 300 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости.

При оформлении сделки Ozon проверит «юридическую чистоту» приобретаемого объекта, а также станет гарантом в расчетах для всех сторон, указано в релизе.

«Для старта или дальнейшего масштабирования бизнеса часто необходимо приобрести свое помещение или склад, но не всегда есть средства на покупку. Задача нашей ипотеки — помочь предпринимателю получить любой нужный объект в короткие сроки и приступить к работе», — отметил руководитель направления кредитования бизнеса и банковских гарантий Ozon Fintech Дмитрий Лопырев.

Ставка по ипотеке будет зависеть от стоимости объекта, первого взноса и других условий. Продавцы и владельцы ПВЗ, которые сотрудничают с Ozon, могут оформить ипотеку в упрощенном порядке.

В январе Ozon запустил услугу лизинга. Взять в лизинг на срок от одного до пяти лет можно легковые, коммерческие и грузовые. Машины предлагаются как новые, так и подержанные.

Фото на обложке: audiznam260921 / Shutterstock / FOTODOM

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