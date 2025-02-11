Ozon начал выдавать ипотеку на коммерческую недвижимость

Ozon начал выдавать ипотеку на покупку коммерческой недвижимости. Кредит могут взять как партнеры Ozon, так и другие юрлица и индивидуальные предприниматели, говорится в сообщении на сайте маркетплейса.

В ипотеку на срок до 15 лет можно купить любое коммерческое помещение на первичном или вторичном рынках. Сумма кредита составляет от 1 млн до 300 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости.

При оформлении сделки Ozon проверит «юридическую чистоту» приобретаемого объекта, а также станет гарантом в расчетах для всех сторон, указано в релизе.

«Для старта или дальнейшего масштабирования бизнеса часто необходимо приобрести свое помещение или склад, но не всегда есть средства на покупку. Задача нашей ипотеки — помочь предпринимателю получить любой нужный объект в короткие сроки и приступить к работе», — отметил руководитель направления кредитования бизнеса и банковских гарантий Ozon Fintech Дмитрий Лопырев.

Ставка по ипотеке будет зависеть от стоимости объекта, первого взноса и других условий. Продавцы и владельцы ПВЗ, которые сотрудничают с Ozon, могут оформить ипотеку в упрощенном порядке.

В январе Ozon запустил услугу лизинга. Взять в лизинг на срок от одного до пяти лет можно легковые, коммерческие и грузовые. Машины предлагаются как новые, так и подержанные.

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