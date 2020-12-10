Ozon по итогам IPO привлек $1,2 млрд

Платформа электронной коммерции Ozon объявила о завершении своего первичного публичного размещения акций. Об итогах IPO Rusbase сообщили представители компании.

«Ozon выпустила в общей сложности 42,45 млн новых обыкновенных акций. Получена валовая выручка в размере $1,27 млрд (чистая выручка в размере $1,2 млрд). После этих операций и погашения непогашенных конвертируемых займов в декабре 2020 года Ozon имеет в общей сложности 208 млн 202 тысяч 929 обыкновенных акций», — уточняется в сообщении.

АФК «Система» и Baring Vostok по итогам IPO получили 33,1% и 33% акций Ozon соответственно. Андеррайтеры полностью реализовали свой опцион на покупку 4,95 млн обыкновенных акций дополнительно к базовому объему размещения. В результате 37,95 млн обыкновенных акций были приобретены новыми инвесторами.

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