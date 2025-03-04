Ozon откроет сортировочный центр в Казахстане для отправки посылок в Россию

Маркетплейс Ozon в июле 2025 года собирается открыть сортировочный центр в Усть-Каменогорске в Казахстане в 100 км от границы с Россией. Информация о планах компании содержится в закупочной документации, размещенной в системе «Конутр.Закупки», на которую обратил внимание Русбейс. Склад позволит отгружать товары в Россию, что может упростить параллельный импорт, считают эксперты.

Для запуска склада компания ищет партнера, который будет оказывать услуги 3PL-оператора (комплексные логистические услуги). Это будет коммерческий склад продовольственных и непродовольственных товаров, выполняющий функцию сортировочного центра. Подрядчик должен будет проводить операции по обеспечению сохранности товара в неизменном состоянии и по подготовке товара к транспортировке, включая дробление на партии, формирование отправок.

В Ozon подтвердили планы открыть сортировочный центр. «Скорость доставки — ключевой фактор принятия решения о покупке, поэтому мы продолжаем развивать логистическую инфраструктуру в России и в других странах, где работаем», — заявили в компании.

На вопрос Русбейс, будет ли склад работать только с посылками по Казахстану или отправки будут идти в Россию, в Ozon не ответили.

В материалах закупки указана возможность отправки «на РФ» через кросс-докинговую поставку (товары в картонных коробках). Коробки будут формироваться в паллеты по одному направлению от одного или нескольких селлеров. Cо склада будет возможна отгрузка в Россию и сформированных паллет. В обоих случаях 3PL-оператор будет выступать как промежуточное звено между поставщиком и пунктом назначения, говорится в материалах Ozon. «Кросс-доком» также будет признаваться транзитный груз, не подлежащий вскрытию.

Сортировочный центр также будет работать на отгрузку по FBS (со склада продавца), планируются услуги самовывоза крупногабаритного товара по FBS и FBO (со склада маркетплейса).

Ozon опубликовал прогнозный месячный объем отправлений. В июле он составит 198 тыс. посылок, а в марте 2026 года — уже 272,7 тыс.. «Указан прогнозный вход и выход, возможен рост поступлений +20-30% в период сезонности», — уточнила компания.

Что это даст селлерам. Основатель Telegram-проекта «Развитие на маркетплейсах» Максим Попов считает, что склад поможет в работе селлерам из Казахстана, а вот российским продавцам, желающим торговать в этой стране, вряд ли будет интересен из-за разницы в налогообложении. «Такой подход упрощает логистику для продавцов, которым теперь не нужно самостоятельно организовывать доставку товаров в Россию. Запуск нового сортировочного центра в Казахстане — позитивный сигнал для продавцов», — добавляет ведущий аналитик Amarkets Игорь Расторгуев.

CEO ERP «МойСклад» Аскар Рахимбердиев добавляет, что открытие сортировочного центра Ozon в Усть-Каменогорске говорит о желании маркетплейса занять лидирующие позиции на платформенном рынке в Казахстане, так как Ozon пока проигрывает лидерам рынка – Kaspi и Wildberries.

По оценкам эксперта, Ozon в прошлом году стал лидером по количеству ПВЗ в Казахстане, а также у него самая привлекательная программа для франчайзи, поэтому открытие сортировочного центра позволит Ozon укрепить свои позиции в стране, где остро стоит проблема нехватки складов, так как города сильно удалены друг от друга и транспортная инфраструктура не везде хорошо развита, заявил Аскар Рахимбердиев.

«Судя по формулировкам в материалах закупки, речь идет о создании логистического хаба, который будет выполнять функции кросс-докинга. Это означает, что товары будут поступать на склад, оперативно сортироваться и отправляться дальше без длительного хранения. Такой подход позволяет сократить время доставки и снизить издержки. Упоминание возможности отправки "на РФ" указывает на то, что помимо прочего центр будет играть роль транзитного узла для товаров, направляемых в Россию», — уточнил эксперт.

Параллельный импорт. Владелец агентства для селлеров Prof Commerce Дмитрий Спицын считает, что для участников параллельного импорта новый логистический узел в Усть-Каменогорске открывает дополнительные возможности. «Казахстан становится еще более удобным транзитным хабом, через который можно эффективно выстраивать поставки в Россию. В долгосрочной перспективе это приведет к увеличению объема продаж на платформе Ozon», — заявил эксперт.

Аскар Рахимбердиев не исключает, что появление сортировочного центра может быть связана и с возможностью параллельного импорта.

«Хотя Ozon не заявляет напрямую о связи с параллельным импортом, возможность кросс-докинговых поставок в РФ может быть рассмотрена в контексте упрощения транзитных операций. Открытие центра в Казахстане, где действуют иные таможенные правила и логистические схемы, может упростить процесс параллельного импорта. Казахстан часто используется как транзитная страна для поставок товаров в Россию, а наличие сортировочного центра в Усть-Каменогорске может сделать этот процесс более быстрым и дешевым. Указание на кросс-докинг, при котором товары не вскрываются и быстро переправляются в РФ, также поддерживает эту гипотезу», — уточнил эксперт.

Ozon — мультикатегорийная e-commerce платформа, осуществляющая деятельность в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении, Грузии, Азербайджане, Узбекистане, Китае и Турции. Выручка Ozon в 2024 году составила 615,7 млрд рублей, убыток — 59 млрд рублей.

В 2023 году Ozon открыл два фулфилмент центра (сортировочный центр с хранением и упаковкой) в Казахстане — в Астане и Алматы, начал строительство крупнейшего в стране логистического центра, открыл первые ПВЗ под брендом Ozon и запустил рассрочку для местных покупателей.

В июне 2024 года издание «Курсив» сообщило, что «Ozon Казахстан» объявил о запуске четырех сортировочных центров в Костанае, Актобе, Атырау и Шымкенте. Их общая площадь превысила 2 тыс. кв. м.

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